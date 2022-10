Sampdoria, la seduta è stata diretta da Tufano. Differenziato per Winks

GENOVA - Nel pomeriggio la Sampdoria si è ritrovata a Bogliasco, dopo l'umiliazione casalinga patita domenica contro il Monza. Sotto lo sguardo attento del presidente Lanna e dei direttori Osti e Faggiano, in attesa del nuovo allenatore, a dirigere la seduta è toccato al tecnico della Primavera Felice Tufano e al suo staff. Allenamento caratterizzato da esercitazioni tecniche e da una partitella ad alta intensità. Ancora lavoro differenziato per Harry Winks; iter riabilitativo per Manuel De Luca. Domani, è in programma una seduta pomeridiana.