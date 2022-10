Sampdoria, Stankovic: "Buon inizio, il primo gol ha cambiato tutto"

MILANO - "Ringrazio i tifosi per l'accoglienza, il mio passato all'Inter è stato bello. Poi è iniziata la partita e i miei pensieri erano tutti per la Sampdoria e i nostri tifosi". Lo ha dichiarato il tecnico della Sampdoria, Dejan Stankovic, dopo la gara con l'Inter: "Cosa è cambiato dopo il buon inizio? Il gol preso su calcio piazzato. L'Inter è forte, lotta per obiettivi differenti dai nostri, ha passato il turno in Champions. Abbiamo avuto un buon impatto, poi dopo il gol su calcio piazzato è diventato più facile per l'Inter. Anche il raddoppio, un lancio che dovevamo prendere. Ma la Sampdoria è stata viva fino alla fine: di questa partita mi porto dietro questo. Perdere non mi piace, ma prendo le cose buone, ne usciremo piano piano. Complimenti ai ragazzi e grazie al pubblico che ci ha sostenuti fino alla fine. La simpatia per me? Ci sono due tipi di allenatori: quelli che sono esonerati e quelli che non lo saranno, non sono negativo. L'amicizia con Lukaku? Ha accolto i miei figli a braccia aperte, sotto la sua ala protettiva. E' un ragazzo d'oro e lo ringrazio per l'affetto che ha per i miei figli". Infine, battuta sul campionato: "Tra le prime sei-sette squadre e le altre c'è troppo gap. Guardiamo tutti anche agli altri paesi: si può crescere e il Napoli dimostra che si può giocare con qualità e intensità anche in Italia. Ognuno ha la propria identità, alle squadre italiane in Europa auguro il meglio", ha concluso Stankovic.