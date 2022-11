Amione, infortunio shock: è una maschera di sangue dopo un violento scontro in Sampdoria-Fiorentina

Infortunio shock per il difensore della Sampdoria Bruno Amione. Nel corso del primo tempo della sfida di campionato contro laFiorentina, il centrale della squadra di Stankovic ha avuto la peggio in uno scontro aereo e ha riportato un brutto infortunio al naso con perdita di sangue copiosa. L'intervento tempestivo dei medici in campo è durato qualche minuto e il giocatore è stato poi trasportato fuori dal campo in barella. Al suo posto è entrato Murillo. E' probabile che il difensore verrà ora trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti dopo la bruttissima botta subita al naso.