Sampdoria, 2-0 nel test con la Primavera. Giovedì si vola in Turchia

GENOVA - Buon test contro la Primavera per la Sampdoria di Dejan Stankovic, prima della partenza di giovedì per il ritiro in Turchia (Antalya). E' finita 2-0, di Tommaso Augello il primo gol nella prima frazione, di Daniele Montevago il secondo, sotto gli occhi del nuovo coordinatore tecnico Mattia Baldini e del responsabile dell'Academy Giovanni Invernizzi. Inoltre erano presenti due vecchie conoscenze dei blucerchiati, Marco Branca, ex bomber scudettato 1990/91, e Fulvio Pea, anch'egli tricolore ma con la Primavera 2007/08. Passato al Poggio per un saluto anche Filip Djuricic, rientrato dal Qatar e atteso direttamente in ritiro al pari di Bartosz Bereszynski (in attesa di conoscere il destino di Abdelhamid Sabiri, l'ultimo doriano ancora in corsa al Mondiale). Sul fronte dei singoli: ancora differenziato per Manuel De Luca e Andrea Conti; cure per Pussetto e Winks. Sono tornati invece all'opera Omar Colley, Mehdi Leris e Tomas Rincon, i quali proseguiranno gli allenamenti domani, martedì, e mercoledì.