La Sampdoria e il Sistema

Massimo Ferrero dovrebbe aver trovato chi finanzierà il presente della Samp, una banca che si chiama Sistema . Si parla di 35 milioni (ne servono altri 15) . Paradossale: mentre il sistema calcio non fa nulla per salvaguardare il club (e la regolarità del campionato) un istituto di credito che si chiama Sistema prova a garantirne la continuità. Fino a quando non si sa.

Vialli, quel 9 per sempre dà brividi a Marassi

Alla Doria sono in qualche modo legato da 40 anni perché Boskov, Mannini, Pari, Pellegrini, Dossena, Pagliuca, i Mantovani, l’indimenticabile amico Paolo Borea, Lippi e soprattutto Mancini, Vialli e Sinisa sono stati i miei primi compagni di viaggio. Ritrovarla in queste condizioni mi preoccupa. So dei sacrifici non solo economici che ha sostenuto Edoardo Garrone per tutelarne il prestigio, prima di decidere - per stanchezza - di mollarla a Massimo Ferrero; Ferrero che nei primi anni ha fatto anche ottime cose. Poi i suoi guai imprenditoriali (non spetta a me stabilire la verità) hanno finito per accentuare la crisi del club producendo pericolosissimi vuoti di cassa.

Non mi consola il fatto che Luca e Sinisa non possano assistere a questo scempio: il solo pensiero che non li vedremo più angoscia chi, come me, li ha molto amati.