Crisi Samp, deserta la quarta assemblea degli azionisti. E ora?

GENOVA - La quarta assemblea degli azionisti della Sampdoria, convocata in via straordinaria per questo pomeriggio, è andata deserta così come era accaduto per le precedenti. Nessun comunicato ufficiale però da parte del club, da quanto trapela infatti solo in mattinata l'azionista di maggioranza, la Sport Spettacolo Holding della famiglia Ferrero, azionista di maggioranza assoluta, avrebbe comunicato la propria assenza, confermando le voci che erano circolate già nella giornata di ieri. L'assenza ha fatto sì che anche in questa occasione non sia stato effettuato l'aumento di capitale che Ferrero avrebbe voluto realizzare grazie ai 35 milioni che l'ex presidente avrebbe cercato di ottenere da un consorzio di fondi Usa dando in cambio come garanzia le azioni della Samp. Sotto la sede una ventina di tifosi che hanno aspettato l'uscita del presidente Marco Lanna che però non ha rilasciato dichiarazioni.