Sampdoria, busta con proiettile in sede: "tifoso esasperato" si scusa con una lettera anonima

Le scuse anonime

"Chiedo scusa a tutti, ai signori Garrone e Ferrero per l'offesa e la stupida e scellerata intimidazione, all'uc Sampdoria e ai suoi tifosi" scrive l'anonimo che si firma "un tifoso esasperato e sinceramente pentito". "Ho sbagliato e me ne pento dolorosamente, pensavo di fare una goliardata e invece ho fatto una grandissima .....ta - scrive - venendo meno ai modi civili e allo stile Samp e dei suoi meravigliosi tifosi, inasprendo inutilmente gli animi in un momento dove invece serve serenità e unità, vada come vada". Una lettera tutta in stampatello ma scritta a penna a differenza del pennarello usato nella missiva di minacce, che ora è al vaglio degli investigatori della Digos e della scientifica che dovranno valutare se si tratti davvero dello stesso autore..