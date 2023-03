Sampdoria, il numero di Ferrero finisce on line: insulti e denuncia

ROMA - Non si placa la contestazione dei tifosi della Sampdoria nei confronti di Massimo Ferrero , tornato a parlare di recente dopo che nei giorni scorsi era stato il destinatario di una lettera di minacce arrivata nella sede del club insieme a un pacco contenente una testa di maiale .

Una notte da incubo

L'ultimo episodio di cui è stato vittima l'ex presidente doriano (tornato allo stadio in occasione di Lazio-Sampdoria) è avvenuto nella sera del passato lunedì (6 marzo), quando su alcuni siti dedicati alla squadra blucerchiata è comparso il suo numero di telefono e Ferrero è stato così subissato di chiamate e di insulti. Un vero e proprio incubo per l'ex numero uno della Samp, che attraverso il proprio legale la mattina seguente si è rivolto alla Polizia Postale di Roma per sporgere denuncia.