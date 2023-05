La forza e l’onore di Stankovic: Samp, sarà l'ultimo ad arrendersi

"Sono vicino ai miei ragazzi"

Lo confermano le sue dichiarazioni che fanno onore a un uomo vero, come il suo grande amico e fratello Sinisa Mihajlovic. "Dopo partite che finiscono in questo modo, ci sono parole in più che dobbiamo dirci. Ci sono modi e modi di perdere. Sapevo che ci sarebbero state mille difficoltà ma non mi aspettavo di subire così tanto nel secondo tempo. Nel primo eravamo scomodi, abbiamo dato fastidio, ma abbiamo preso gol nel recupero. Ci siamo sciolti e non mi piace per niente, fare analisi è difficile dopo un 5-0. Il vero fallimento è quando smetti di lottare. Io sono andato in panchina con la polmonite. E' da due giorni che lotto con la febbre a quaranta e non ho forza. Quella è l'unica ragione per cui nella ripresa sono stato zitto. Almeno ero dove volevo, vicino ai miei ragazzi". Nel frattempo, la Federclubs, federazione che raccoglie i club blucerchiati, ha risposto alla lettera della Lega che chiedeva aiuto per individuare i responsabili del lancio di fumogeni che aveva causato la temporanea sospensione della partita con lo Spezia: «Apprendiamo, senza troppo sorprenderci, che la Lega Calcio ha sollevato interrogativi all’UC Sampdoria ed alle autorità locali per il “comportamento non conforme” dei tifosi blucerchiati. Al presidente Lorenzo Casini e agli autori materiali della lettera chiediamo: sul “comportamento non conforme” di Ferrero di questi anni e su quello che sta accadendo alla Samp non avete nulla da dire?».