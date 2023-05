Sampdoria, accordo per la salvezza del club. Ferrero: "Ho venduto"

GENOVA - Arrivano buone notizie per la Sampdoria e per tutti i suoi tifosi. Dopo tanta incertezza sembra infatti che la trattativa per la cessione del club sia vicina alla chiusura. Dopo una giornata interminabile, si è aperto uno spiraglio tra Massimo Ferrero e Andrea Radrizzani.

Sampdoria, decolla la trattativa Ferrero-Radrizzani

Le indicazioni positive sono confermate dal fatto che il consiglio di amministrazione avrebbe ricevuto semaforo verde per l'aumento di capitale: l'assenso di Ferrero era determinante in questo senso. Quindi le parti sarebbero davvero ad un passo dalla firma sui contratti, anche se stasera scadono i termini per il pagamento degli stipendi degli ultimi tre mesi della rosa di calciatori e staff tecnico. Si proverà il miracolo ma il rischio penalizzazione nel prossimo campionato di B è molto concreto.

Le parole di Ferrero: "Sempre fatto il bene della società"

"Basta cercare un capro espiatorio, io sono 18 mesi che non 'tocco palla' con la Samp e gli errori non sono stati fatti da me. Io ho fatto il bene della società, ho deciso col cuore e per la gente. Dico solo che un giorno mi rimpiangerete. In bocca al lupo ad Andrea Radrizzani che è un uomo di calcio", queste le parole dell'ormai ex presidente Ferrero in una intervista telefonica a Telenord.