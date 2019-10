Sassuolo, De Zerbi: "Il talento c'è, dobbiamo anche metterci il sangue"

REGGIO EMILIA - Sassuolo-Inter è stata una partita ricca di emozioni e gol, in cui il risultato finale non ha arriso ai neroverdi di Roberto De Zerbi: "Giocavamo contro una grande squadra e dispiace per come abbiamo subito i gol - esordisce il tecnico ai microfoni di Dazn - Mi è piaciuta poi la reazione, noi dobbiamo giocare con quello spirito lì. Abbiamo giocatori di talento, ma dobbiamo anche metterci anche il sangue, come abbiamo fatto negli ultimi venti minuti. Questo è un fattore che sposta la gara quando i valori tecnici sono simili, ma anche e soprattutto quando sono differenti com'era oggi".

Sassuolo-Inter, festa del gol. Decidono Lautaro e Lukaku

De Zerbi prosegue: "Abbiamo rischiato qualcosa mettendoci in campo con tre punte, ma in realtà ci siamo difesi anche meglio con una pressione maggiore sui loro portatori di palla. Tutto è nato da una decisione tattica, poi è arrivato anche il coraggio che desideravo vedere".