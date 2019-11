Sassuolo, Caputo: "Zaniolo non mi stupisce, già all'Entella aveva un altro passo"

SASSUOLO (MO) - "Dopo la bella vittoria nel derby con il Bologna abbiamo lavorato con serenità. Siamo contenti per l'ultima gara e vogliamo continuare così". Così Francesco Ciccio Caputo, attaccante del Sassuolo reduce dalla splendida doppietta ai rossoblù, che inoltre ha parlato di un ex compagno ora protagonista alla Roma: "Zaniolo? Lo conosco bene, ho giocato con lui due anni all'Entella e gli ho dato qualche consiglio, si vedeva che aveva un passo diverso oltre ad una grande forza fisica. Sono contento per lui e per gli altri giovani italiani. Nicolò lo conosco benissimo, lui sembra strano ma è un bravissimo ragazzo e un professionista serio. Dà tutto in allenamento e quello che sta facendo non mi stupisce". Alla ripresa per il Sassuolo un trittico terribile con, in sequenza, le sfide a Lazio, Juventus e Cagliari. "Ora abbiamo questo tour de force dopo la pausa, tutte squadre che stanno facendo un campionato eccezionale e vogliamo concludere al meglio questa parte di stagione. Possiamo mettere in difficoltà chiunque ma serve equilibrio, come abbiamo fatto vedere con il Bologna. Traorè? E' il terzo anno che sto con Junior, praticamente l'ho cresciuto. Il primo anno ad Empoli non giocava ma si allenava sempre con noi, secondo me non ha ancora espresso tutte le sue potenzialità: un giovane straordinario che però bisogna gestire. Farà parlare di sé. Un mio bilancio? In A sono arrivato tardi ma sono contento per quello che ho fatto, voglio godermi il momento e mi sento un ragazzino, sto bene fisicamente e mi diverto. Darò il massimo finchè giocherò, posso ancora imparare anche a 32 anni" ha concluso Caputo.

