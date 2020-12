De Zerbi striglia il Sassuolo: "Poca voglia di vincere nella ripresa"

ROMA - Non è assolutamente contento del suo Sassuolo, mister De Zerbi. Lo 0-0 con la Roma è analizzato così dal tecnico ai microfoni di Sky Sport: "Nella ripresa abbiamo avuto poca voglia di vincere, non mi è piaciuto come abbiamo giocato. Non sono soddisfatto: ieri non fare pretattica o ricavarmi degli alibi, ma è chiaro che abbiamo fuori giocatori forti e alcuni che sono scesi in campo oggi non sono in condizione. Se abbiamo intenzione di arrivare in alto, dobbiamo cercare la vittoria con più forza: nel secondo tempo la Roma ha fatto meglio. Dobbiamo anche prenderci la responsabilità di sbagliare: qui non ci sono pressioni, l’unica pressione che hanno sono io. Ma se vogliono arrivare in grandi squadre serve prendersi più responsabilità, oggi avrebbero dovuto rischiare qualche giocata in più”.