Ucraina, il messaggio del Sassuolo: "Vicini a De Zerbi e Marlon"

Il Sassuolo, in merito al momento che sta vivendo l'Ucraina, ha voluto pubblicare su Twitter un messaggio di vicinanza per gli ex neroverdi De Zerbi e Marlon, attualmente allo Shaktar Donetsk: "Oggi a Kiev la situazione è drammatica. Una guerra atroce sta sconvolgendo l'Ucraina. Siamo vicini a tutta la popolazione coinvolta in questa tragedia. Il nostro pensiero non può non andare anche a mister De Zerbi, a tutto il suo staff e a Marlon, che fanno sempre parte della famiglia neroverde. Abbiate cura di voi, vi aspettiamo in Italia il più presto possibile. #StopWar".