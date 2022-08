Berardi, il numero 10 nel destino

Non c'è momento del Sassuolo in cui non entra di forza Mimmo Berardi. Anche nella prima vittoria della 10ª stagione in Serie A, che ha lasciato il clima giusto per andare sabato sera a La Spezia dopo aver piegato il Lecce proprio grazie al suo uomo-simbolo. Ora che Francesco Magnanelli è passato dal campo allo staff tecnico, la leadership assoluta è in capo a Berardi che si è regalato una prodezza spettacolare, già definita gol dell'anno, per suggellare il rinnovo del contratto fino al 2027. I numeri sono tutti per lui: 122 reti in 328 presenze in neroverde, oltre ad aver raggiunto Giacomo Bonaventura come 2° giocatore italiano ad aver trovato la via del gol in tutte le ultime 10 stagioni di A, trovando il modo migliore pure per celebrare la maglia numero 10 sfoderata per la prima volta al Mapei Stadium. Berardi è carico e vuole insistere, lo Spezia è avvertito.