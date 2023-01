Carnevali sulla Juve: "Spero che la penalizzazione possa servire"

Andrea Carnevali , direttore sportivo del Sassuolo , ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita della gara contro il Monza . Il dirigente si è espresso sulla penalizzazione di 15 punti in classifica inflitta alla Juventus per il caso plusvalenze .

Sassuolo, Carnevali sulla Juve: "Mi dispiace, ma..."

Carnevali, interpellato a rispondere sulla questione, ha commentato così: "Ho letto del Sassuolo coinvolto solo sui giornali. Noi non c'entriamo nulla, non so da dove sia uscita. Juve? Mi dispiace, quando succedono queste cose nel calcio fa male ed è spiacevole per tutti noi. Speriamo che questa penalizzazione possa servire e che dia a tutto il movimento italiano la possibilità di ripartire".