Sassuolo, Dionisi esalta la panchina: "L'hanno decisa loro. Su Laurienté..."

REGGIO EMILIA - Vince il Sassuolo 3-2 contro la Cremonese dopo una partita ricca di emozioni. Nel post-gara ecco le parole del tecnico dei neroverdi, Alessio Dionisi: "Devo dire che ci siamo complicati la partita da soli. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene. Ci siamo abbassati dopo un errore e, in quel modo, abbiamo dato coraggio alla Cremonese. Alla fine però siamo stati premiati. Anche chi è entrato a gara in corso ha fatto molto bene". Su Frattesi e Zortea: "Il gol di Frattesi è una non giocata, provata spesso in allenamento. Se vedete infatti tutti i compagni l'hanno abbracciato. Il nostro è un gruppo unito, la panchina si è rivelata importante. Oggi l'hanno decisa loro. Zortea? E' esuberante, i giovani devono capire che è importante ascoltare".