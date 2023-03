REGGIO EMILIA - Alla vigilia del match in programma all'Olimpico contro la Roma, è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi: "La partita con la Cremonese è stata anomala per come era iniziata e per come era finito il primo tempo. L'averla vinta alla fine ha permesso a chi è entrato di sentirsi partecipe, alla panchina di andare ad abbracciare tutti quelli in campo. Questa è stata una bella dimostrazione dello spirito di squadra". Sulle scelte in attacco in vista della Roma: "Per un allenatore è sempre importante poter fare delle scelte. Oltre a Berardi, Pinamonti e Laurienté, non dimentichiamoci di Defrel che sta facendo benissimo. Saranno tutti e tre disponibili ma non è detto che giocheranno dall'inizio tutti e tre, saranno della gara ma non so ancora se dall'inizio". Sui giocatori recuperati: "Romagna è disponibile. Muldur non è ancora disponibile per giocare. Ha avuto delle piccole interruzioni al momento del rientro".