Nuovo Mapei Stadium: svelato il progetto di restyling

Un gioco di squadra per il maquillage del Mapei Stadium-Città del Tricolore a Reggio Emilia con il Gruppo Mapei insieme a Sassuolo e Reggiana che hanno in essere contratti in sudconcessione d'uso della struttura, e anche Comune, uffici tecnici, Gos e Prefettura. Il progetto, presentato ieri, nel solco della tradizione proietta nel futuro lo stadio sorto nel 1995 e primo impianto privato in Italia . Ecco un tassello importante nel piano di lavori che dal 2014 ha migliorato e modernizzato la struttura, con investimenti per oltre 18 milioni di euro, portandola ai più elevati standard internazionali. Gli interventi presentati riguardano la manutenzione di tutte le facciate e in particolare l’ingresso Ovest, l'accesso principale in tribuna dove verranno ripristinati anche l’insegna Mapei Stadium-Città del Tricolore, il tunnel di accesso e la pavimentazione della passerella.

Impronta Zagnoli

Sulla facciata principale, insieme al tricolore, sarà rinnovato anche il grande telone di protezione alla scalinata che ospiterà l’illustrazione della 39enne artista reggiana di fama internazionale Olimpia Zagnoli, integrando così un’opera d’arte nell’identità visiva dello stadio e valorizzando la struttura nella sua funzione di impianto sportivo e patrimonio della città. «In questi 10 anni abbiamo lavorato per uno stadio all'avanguardia e senza barriere - spiega Simona Giorgetta, amministratore unico Mapei Stadium - con un tifo caratterizzato da fair play. Il nostro interesse è offrire a ogni spettatore la possibilità di vivere esperienze emozionanti e di aprire la struttura anche al territorio, ad arte e cultura. Al centro del progetto abbiamo messo due simboli di Reggio Emilia, il tricolore e le persone. Abbiamo scelto di coinvolgere un’artista di origini reggiane per realizzare un’opera che celebrasse la comunità dei tifosi incorniciandola con molteplici richiami ai colori della nostra bandiera».

Gli interventi

Olimpia Zagnoli per realizzare l’opera, intitolata All together now, si è ispirata a un video in bianco e nero del 1964 nel quale i tifosi inglesi del Liverpool cantano all’unisono She loves you dei Beatles dalle tribune di Anfield. «L'illustrazione rappresenta - racconta Olimpia Zagnoli - un gruppo di persone eterogeneo catturato nell’atto di celebrare un sentimento comune in un preciso momento e in un preciso luogo». Il tricolore, oltre che sul frontone centrale, è rappresentato da 4 grandi stendardi e dalle scalinate con le alzate dei gradini verde, bianco e rosso. Previsto pure l'ammodernamento dell'illuminazione del campo di gioco, con l'aggiunta di apparecchi per l’intrattenimento e la scenografia tra giochi di luci e colori personalizzabili grazie alla versatilità dell’impianto Thorn, brand del Gruppo Zumtobel. A completare la valorizzazione dell’area, c'è una donazione di Mapei Stadium di 150 alberi di ciliegio nelle aiuole, ora vuote, del parcheggio comunale antistante lo stadio.