Dionisi prima di Sassuolo-Roma: "Lukaku? Ho un piano per fermarlo"

"La Roma è una grande squadra, composta da grandi giocatori e un grande allenatore. Sarà difficile a prescindere dal nostro storico. Sappiamo che abbiamo le armi per incidere durante la partita, dobbiamo essere più cinici sui palloni sporchi e spesso non lo siamo". Alla vigilia di Sassuolo-Roma , il tecnico degli emiliani Alessio Dionisi, spiega: "Abbiamo 15 punti e ce ne mancano 25 per arrivare a quei 40 fondamentali, perché il nostro obiettivo è arrivare a 40 il prima possibile, poi vediamo. Questa deve essere la nostra mentalità, poi sappiamo di avere delle qualità ma abbiamo dimostrato che non bastano le qualità da sole, ci vuole di più".

Dionisi e la marcatura di Lukaku

Nella Roma, riflettori puntati su Romelu Lukaku, autore di dieci gol in sedici presenze: "E' un giocatore forte che sposta, sposta in Italia e con la Nazionale. Non si può limitare individualmente, si deve lavorare da squadra, se non difendiamo da squadra andremo in difficoltà contro chiunque. Ma la Roma non ha solo Lukaku. Contro la Roma siamo sfavoriti", ha concluso Dionisi