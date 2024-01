Berardi operato al ginocchio, un mese di stop per l'attaccante del Sassuolo

SASSUOLO - L’attaccante del Sassuolo e della Nazionale Italiana Domenico Berardi è stato operato al ginocchio sinistro per una lesione al menisco. L'intervento chirurgico è perfettamente riuscito. Il giocatore, accompagnato dal dottor Marco Bruzzone, si è sottoposto ad una meniscectomia selettiva del menisco mediale: l’operazione è stata eseguita dal dottor Giacomo Zanon, alla Clinica Habilita Casa di cura I Cedri di Fara Novarese.

Berardi tornerà fra un mese

Il Sassuolo dovrà fare a meno sul proprio capitano per almeno un mese, il giocatore salterà le partite di campionato contro Monza, Bologna, Torino, Atalanta ed Empoli. Il suo ritorno in campo è previsto per la sfida casalinga contro il Napoli. La squadra di Dionisi è al quindicesimo posto, a soli due punti dalla zona retrocessione.