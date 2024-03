Quelle lacrime di Berardi

Mimmo era rientrato dall’infortunio per dare una grossa mano alla squadra piccola ma grande alla quale ha legato l’intera carriera rinunciando più volte a gloria e milioni, ma è finita in lacrime .

Il tendine d’Achille, stavolta. L’anno orribile di Domenico Berardi stordisce una delle società più virtuose della serie A, capace negli anni di ritagliarsi uno spazio decisamente superiore alle dimensioni, e non è affatto un caso che l’assenza del giocatore di riferimento, il migliore in assoluto, coincida con il rischio della retrocessione.

Berardi rappresenta una anomalia per la categoria: per più di un motivo - qualcuno ha tirato fuori il discorso dei limiti caratteriali: una stupidaggine - ha scelto di piantare la bandiera su un pianeta minore e per questo merita il rispetto e l’ammirazione degli appassionati.

Quanto alla reazione del Bentegodi di fronte al dramma di Berardi preferisco risolverla con poche parole: ci sono situazioni in cui lo stadio riesce a essere - volutamente o meno - un luogo indecente. Le lacrime non sono argomenti: ma se non avessi rivolto un pensiero e un augurio a Berardi non me lo sarei perdonato.