Sassuolo, furia Carnevali con l'arbitro: "Sul gol di Maggiore c'è fallo"

Sassuolo, cosa ha detto Carnevali?

Le parole di Carnevali sono state nette: "Non meritavamo un arbitraggio di questo genere. Siamo una società modello, non ci siamo mai lamentati. Questa partita è condizionata da un fallo clamoroso che ha portato al gol del 2-2. Riguardandolo capisco bene perché Ballardini si è incavolato. Che dire, più lo rivedo e più penso che sia stata una cosa fuori dal normale. Anche il calcio di rigore lo reputo molto dubbio. Sono decisioni che ha preso l'arbitro, ma che possono costarci care. Ce ne sono state altre, anche domenica scorsa. Non ci siamo mai lamentati, ma credo che ora sia necessario far capire che certe cose non ci stanno bene".

Carnevali: "Errori banali da parte dell'arbitro"

Carnevali ha poi parlato così a Sky: "Ci giochiamo tanto, non possiamo cadere in questi errori così banali. C'è un arbitro, c'è un Var: cosa ci stanno a fare? Se ho parlato con Sozza? Lasciamo stare, preferisco non parlarne. Credo che sia stata una partita difficile nel complesso. Abbiamo preso il primo gol dopo cinque minuti su questo rigore dubbio, poi da lì abbiamo fatto qualche errore, pur tenendo sempre il controllo. Ciò che dispiace è stato questo 2-2 con fallo su Defrel che doveva essere fischiato".

Carnevali: "Lotteremo fino alla fine per la salvezza"

"Di buono c'è che la squadra oggi ha fatto una buona partita. Nell'insieme non possiamo recriminare nulla, sappiamo che abbiamo una squadra che ne può venire fuori. Ce la giocheremo fino alla fine, sapendo che abbiamo tutte le carte per riuscirci. La Serie A è un campionato difficile, sappiamo che dobbiamo lottare. Ci può stare un'annata complicata e trovare le colpe non è facile perché ce ne sono diverse. L'assenza di Berardi incide molto, ma non dobbiamo pensare solo a questo. Di errori ne sono stati fatti diversi, ma ci sono ancora diverse partite da giocare. Speriamo di venirne fuori".