Sassuolo, tradizione e innovazione per la maglia dei 105 anni di storia

Centocinque anni di storia. La stagione 2025/206 vedrà il Sassuolo festeggiare questo importante traguardo sulla scorta del ritorno in Serie A , ottenuto con largo anticipo, grazie alla cavalcata trionfale della squadra di Fabio Grosso . E per celebrare un campionato così significativo, non poteva che essere speciale la scelta della nuova maglia , presentata ufficialmente oggi, dopo il solito spoiler in rete.

Tradizione e innovazione per vivere "Emozioni Neroverdi"

Il nuovo Home Kit svelato dal club emiliano riprende le due anime della società, con radici solide, e dunque un doveroso richiamo al passato, e lo sguardo rivolo al futuro, per vivere nuove "Emozioni Neroverdi", come da claim inserito sul retro del colletto.

La maglia "Fast Green" sarà la stessa per tutte le formazioni del Sassuolo, maschili, femminili e giovanili, è ispirata a livello di design alla storia, la tradizione ed il sendo si appartenenza alla società. Nessuna deroga dunque rispetto alle classiche strisce verticali nere su sfondo verde, con le novità che a parte a livello di tessuti, si ritrovano nel colletto a polo, arricchito da finiture in contrasto, presenti anche sui polsini. Per un look studiato da Puma per dare vita ad una maglia elegante perfetta per essere indossata sia in campo che nella vita di tutti i giorni.