Sassuolo, bloccata la cessione di Laurentié al Sunderland

Laurienté di nuovo a disposizione di Grosso

Un nulla di fatto. Laurienté, reduce da una stagione con 18 gol segnati e 5 assist messi a referto in 33 partite giocate in Serie B, era destinato alla Premier League, al punto che il giocatore era già volato in Portogallo, pronto a unirsi al ritiro della formazione di Premier League. Alla fine, nulla di fatto per il trasferimento, con il francese che si unirà così nuovamente al Sassuolo di Grosso.