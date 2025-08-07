Sassuolo e Puma presentano il nuovo away kit 2025/26: eleganza e sostenibilità al centro del design

Sassuolo e Puma hanno svelato ufficialmente il nuovo away kit per la stagione 2025/26. La divisa sarà indossata dalle squadre maschili, femminili e giovanili del club emiliano e rappresenta un connubio perfetto tra tradizione, stile ed evoluzione sostenibile. Il kit punta su un'estetica sobria ma raffinata, coerente con il dna stilistico del club. Dominata dalla colorazione Puma White , la maglia si distingue per la presenza di profili laterali e stemma in Fast Green , un contrasto pensato per valorizzare la pulizia delle linee e dare forza visiva alla divisa. Il colletto a polo e le maniche rifinite a costina in Puma Black , con un sottile profilo bianco a contrasto, richiamano il fascino senza tempo delle divise storiche.

Eleganza vintage e innovazione tecnica: un kit che guarda al futuro

Come già visto per l'home kit, anche la versione da trasferta mantiene una forte coerenza stilistica e narrativa. Il look rétro viene reinterpretato in chiave moderna, con un occhio di riguardo alla sostenibilità e al comfort. Sul colletto spicca la scritta "Emozioni neroverdi", simbolo del legame profondo tra squadra, tifosi e territorio (un dettaglio che si integra perfettamente nella narrazione della campagna abbonamenti 2025/26. Dal punto di vista tecnico, la maglia incorpora la tecnologia dryCELL di Puma per garantire massima traspirabilità e comfort, sia in campo che sugli spalti. Il nuovo away kit è inoltre realizzato attraverso il progetto RE:FIBRE, che utilizza almeno il 95% do scarti tessili riciclati, in un'ottica di produzione circolare che non compromette qualità e performance. Il kit è disponibile da oggi online su store.sassuolocalcio.it, presso il Sassuolo Official Store e in una selezione di punti vendita specializzati.