Sassuolo e Puma presentano il nuovo away kit 2025/26: eleganza e sostenibilità al centro del design

Sassuolo e Puma hanno svelato ufficialmente il nuovo away kit per la stagione 2025/26. La divisa sarà indossata dalle squadre maschili, femminili e giovanili del club emiliano e rappresenta un connubio perfetto tra tradizione, stile ed evoluzione sostenibile. Il kit punta su un'estetica sobria ma raffinata, coerente con il dna stilistico del club. Dominata dalla colorazione Puma White, la maglia si distingue per la presenza di profili laterali e stemma in Fast Green, un contrasto pensato per valorizzare la pulizia delle linee e dare forza visiva alla divisa. Il colletto a polo e le maniche rifinite a costina in Puma Black, con un sottile profilo bianco a contrasto, richiamano il fascino senza tempo delle divise storiche.
Eleganza vintage e innovazione tecnica: un kit che guarda al futuro
Come già visto per l'home kit, anche la versione da trasferta mantiene una forte coerenza stilistica e narrativa. Il look rétro viene reinterpretato in chiave moderna, con un occhio di riguardo alla sostenibilità e al comfort. Sul colletto spicca la scritta "Emozioni neroverdi", simbolo del legame profondo tra squadra, tifosi e territorio (un dettaglio che si integra perfettamente nella narrazione della campagna abbonamenti 2025/26. Dal punto di vista tecnico, la maglia incorpora la tecnologia dryCELL di Puma per garantire massima traspirabilità e comfort, sia in campo che sugli spalti. Il nuovo away kit è inoltre realizzato attraverso il progetto RE:FIBRE, che utilizza almeno il 95% do scarti tessili riciclati, in un'ottica di produzione circolare che non compromette qualità e performance. Il kit è disponibile da oggi online su store.sassuolocalcio.it, presso il Sassuolo Official Store e in una selezione di punti vendita specializzati.