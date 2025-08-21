Berardi rinnova con il Sassuolo: ufficiale la firma fino al 2029

Dopo aver tagliato il traguardo delle 400 presenze in neroverde, Domenico Berardi mette un altro tassello nella sua storia con il Sassuolo. L’attaccante calabrese, bandiera del club da oltre un decennio, ha infatti rinnovato il contratto fino al 2029, come annunciato dalla società a poche ore dall’esordio in campionato contro il Napoli.
Sassuolo, ufficiale il rinnovo di Berardi fino al 2029
"Da luglio del 2011, sempre con i nostri colori, Domenico Berardi è simbolo e bandiera del Sassuolo e ora continuerà a vestire la maglia neroverde fino al 2029! Protagonista di una carriera che lo ha visto crescere e affermarsi ad altissimi livelli fino a diventare uno dei giocatori più rappresentativi del calcio italiano. Con 400 presenze, 148 gol e 110 assist con la maglia del Sassuolo, Berardi è il miglior marcatore della storia del club, esempio di talento, passione e fedeltà ai colori neroverdi", si legge nel comunicato ufficiale.
Le parole di Berardi e Carnevali
Il numero 10 ha espresso tutta la sua emozione dopo la firma: "Sassuolo è casa. Far parte del Sassuolo vuol dire far parte di una famiglia. La maglia neroverde rappresenta la mia storia, la mia carriera, la mia passione. Qui sono diventato uomo e calciatore e sono felice ed orgoglioso di continuare a vivere delle emozioni uniche con questi colori. Ringrazio la famiglia Squinzi, la dirigenza, tutta la società, lo staff, i compagni e i tifosi per essere stati sempre al mio fianco. C’è ancora tanto da vivere insieme!". Soddisfazione anche da parte del club, con le parole dell’amministratore delegato Giovanni Carnevali: "Il rinnovo di Domenico rappresenta un segnale forte di continuità e identità. Berardi è il simbolo del Sassuolo. Siamo orgogliosi di proseguire insieme questo percorso e di poter contare ancora a lungo sul suo prezioso contributo dentro e fuori dal campo".