Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 13 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Berardi, intervista esclusiva al Corriere dello Sport© LAPRESSE

Berardi, intervista esclusiva al Corriere dello Sport

Uno dei pochi talenti del nostro calcio si racconta al Direttore Ivan Zazzaroni
Sassuolo

Sassuolo

Tutte le notizie sulla squadra
Berardi esclusivo: domani sul Corriere dello Sport-Stadio l’intervista del nostro Direttore Ivan Zazzaroni all’attaccante del Sassuolo. Abbandonata l’ormai leggendaria ritrosia, Mimmo si racconta in un modo decisamente nuovo. I sogni che coltiva ancora, «la luce dopo il buio totale» dell’infortunio, un progetto mai abbandonato. E poi la Nazionale, Totti, De Zerbi… Appuntamento in edicola e sul nostro sito.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sassuolo

Da non perdere

Gattuso prima di Moldavia-ItaliaSassuolo bellissimo: Berardi superstar

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS