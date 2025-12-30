“Sassuolo, cresciamo insieme”: il progetto inclusivo condiviso dal club e dal Comune

SASSUOLO (Modena) - Da principio fu la Dea ad accendere l’attenzione sui nuovi nati della città. E fu così che l’ Atalanta decise di “battezzare” ogni bambino nato nel comune di Bergamo con la maglia della squadra della città. Da quel momento in avanti, tanti altri club hanno intrapreso la stessa iniziativa. E oggi anche il Sassuolo ha presentato il proprio progetto - “Sassuolo, cresciamo insieme” , dedicato alle neonate e ai neonati residenti a Sassuolo fin dalla nascita o dall’adozione - in collaborazione con il Comune.

Sassuolo, un baby kit per i neonati

L’iniziativa del club nerovede prevede la consegna di un Baby Kit - un omaggio simbolico - che rappresenta il primo gesto di accoglienza della comunità sassolese verso i suoi nuovi cittadini. “Con questo welcome kit vogliamo accogliere e dare il benvenuto al mondo alle nuove nate e ai nuovi nati - commenta l’Amministratore Delegato del Sassuolo Calcio, Giovanni Carnevali - attraverso il progetto Generazione S, ormai da diversi anni, cerchiamo di dialogare con i più giovani e di essere presenti nel loro percorso di crescita. Oggi, con questo kit, vogliamo esserlo fin dai primi istanti di vita di una bambina e di un bambino, con un gesto semplice, forse essenziale nel contenuto, ma per noi profondamente significativo. È un modo per ribadire che il Sassuolo Calcio non è solo una squadra, ma una comunità che cresce insieme al proprio territorio”.

Sassuolo, le parole del sindaco Mesini

“Un gesto di accoglienza e di attenzione concreta verso le famiglie e le future generazioni - sottolinea il Sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini - che rappresentano il germoglio del domani e il futuro collettivo della nostra comunità. Con questo progetto l’Amministrazione comunale intende testimoniare la propria vicinanza alla genitorialità e alle azioni di cura dei primi mesi di vita, offrendo un segno tangibile di benvenuto”. Il progetto Sassuolo, cresciamo insieme si inserisce in una visione più ampia di comunità educante, promuovendo la collaborazione tra istituzioni, famiglie, società sportive, servizi sanitari, servizi educativi e realtà associative del territorio. Una rete integrata che costituisce un presupposto fondamentale per il benessere delle bambine e dei bambini.