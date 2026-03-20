Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 20 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sassuolo decimato per la Juve, sei giocatori out con sintomi di pertosse: “Informata la Lega Serie A”

Comunicato del club in vista del match contro i bianconeri di sabato sera. Il match al momento non risulta a rischio
1 min
Sassuolo

Sassuolo

Tutte le notizie sulla squadra

Comunicato del Sassuolo in vista della sfida contro la Juve di domani sera allo Stadium: "Il Sassuolo Calcio comunica che, a seguito di alcuni accertamenti effettuati negli ultimi giorni, è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e 5 casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra". Emergenza per Fabio Grosso, alle prese con tanti giocatori fuori per la sfida importante allo Stadium contro i bianconeri di Spalletti in programma sabato sera alle 20:45.

Comunicato Sassuolo, ma la partita con la Juve non è a rischio

"I soggetti che presentano sintomi sono attualmente isolati e da 3 giorni sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico del club che sta applicando tutte le procedure previste dai protocolli sanitari vigenti in accordo con le autorità sanitarie. Si informa inoltre che, allo stesso tempo, tutti i componenti del gruppo asintomatici sono stati sottoposti prontamente a specifica profilassi. Il club, ha già informato la Lega Serie A della situazione presente e continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione adottando tutte le misure necessarie a tutelare la salute dei propri tesserati e dello staff". Al momento la partita contro la Juve non è a rischio rinvio.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sassuolo

Da non perdere

Corsa Champions, per l’algoritmo il Como è favoritoLa Juve prepara cinque colpi a zero in estate

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS