Matic: "Grosso pronto per qualcosa in più. Futuro? Voglio rimanere qui"

A pochi giorni dalla sfida con il Milan di Massimiliano Allegri , Nemanja Matic ha tracciato un primo bilancio della stagione del Sassuolo e del lavoro fatto in sinergia con Fabio Grosso , tecnico già finito nel mirino di diversi club di Serie A. E poi, il futuro e la possibile permanenza in neroverde, con la stessa mentalità di sempre.

Sassuolo, Matic: "La squadra ha grande talento, Grosso pronto per qualcosa in più"

Così Nemanja Matic ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo una buona squadra e una società forte - ha subito sottolineato l'ex Roma -. Abbiamo tutto per allenarci bene. La squadra ha grande talento, anche con qualche giocatore di esperienza. Abbiamo tutto per lavorare e giocare bene. Vediamo come andranno queste quattro partite". Una squadra che gioca bene anche grazie alle idee del proprio allenatore: "Grosso è già pronto per qualcosa in più: ha aiutato molto la crescita dei giovani. Abbiamo la fortuna che, essendo stato giocatore, conosce moltissimo questo mondo", parola di Matic.

Matic, tra presente e futuro: "Mi aspetto altri 4 gol di Berardi... Futuro? Voglio rimanere qui"

E domenica arriva il Milan di Massimiliano Allegri: "Mi aspetto che Berardi faccia di nuovo 4 gol - ha detto Matic, scherzando sui precedenti tra il 10 neroverde e il Diavolo -. È una partita difficile, loro hanno una squadra buona, però sappiamo quali sono le nostre qualità. Abbiamo fiducia. La differenza con il ritmo della Champions? Ieri partita di altissimo livello con tanti giocatori top. C'è stato tutto quello che si vuole vedere in una partita: nove gol, due squadre di alto livello, due grandi allenatori... Non si può chiedere di meglio". E sul futuro in neroverde, Matic sembra avere le idee piuttosto chiare: "Vediamo, alla fine della stagione parleremo con il club. Io voglio rimanere qui e giocare ancora 2-3 stagioni... Poi vado in vacanza", ha detto con un sorriso.