Thorstvedt esclusivo: “Vinco duelli ma vorrei segnare di più”

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Kristian Thorstvedt, il suo Sassuolo è la sorpresa? Abbonati per continuare a leggere - oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON Hai già un abbonamento? Accedi
«Direi di sì, non credo che molti si aspettassero questa posizione».
Allegri ha detto che Grosso è l’allenatore rivelazione. Concorda?
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