Spal, l'asso nella manica è Kurtic

FERRARA - Date la palla a Kurtic e ci penserà lui a risolvere le questioni più spinose. Lazio e Napoli se ne sono accorte e l'hanno pagata sulla propria pelle, con i colpi dello sloveno decisivi per abbattere la formazione capitolina e impedire a quella partenopea di fare un sol boccone di una Spal un po' incerottata, ma ancora viva e mai doma. Ossigeno puro per Leonardo Semplici, costretto a fare i conti con problemi di varia natura (dall'infermeria che non si svuota alle correzioni in corsa) e soprattutto con un reparto offensivo che sin qui, tolto Petagna, non ha saputo offrire i gol di cui la Spal ha bisogno. Così, aspettando il ritorno di Di Francesco (col Milan potrebbe essere ancora presto per rivederlo in campo) [...]

