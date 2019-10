Spal, Semplici: "Sono arrabbiato, bisogna migliorare. Ma Bennacer era da espulsione"

MILANO - La sconfitta subita dalla Spal a San Siro con il Milan, firmata dalla punizione di Suso a metà ripresa, ha lasciato i biancazzurri al penultimo posto: "Sono arrabbiato, nonostante il Milan abbia meritato di vincere - ha spiegato Leonardo Semplici ai microfoni di Sky - ma avrei voluto rivedere prima alcune decisioni, tipo la posizione di Piatek sulla punizione o il secondo giallo a Bennacer, magari ce la saremmo giocata in modo diverso. Noi cerchiamo di lavorare e fare il nostro, oggi abbiamo disputato una buona gara e dobbiamo migliorare. In tre anni non mi sono mai permesso di dare giudizi sull'operato altrui, non è una scusante, magari avremmo perso ugualmente, ma vorremmo ci venissero date le cose giuste". Poi, dopo aver rivisto l'azione, ha corretto il tiro: "Sembra buono". "Se fuori abbiamo fatto zero gol e sempre perso è normale che bisogna migliorare - spiega il tecnico -, ma le partite possono finire anche zero a zero. Comunque ho fatto i complimenti ai ragazzi per aver giocato con personalità. Noi torniamo a casa dispiaciuti e arrabbiati, sapendo che per raggiungere il nostro obiettivo serve migliorare molto, me compreso. Oggi abbiamo provato a giocare con il 4-3-3 e negli ultimi minuti abbiamo provato a fare qualcosa, diventando pericolosi sulle palle inattive. Non è andata come volevamo ma sappiamo qual è il nostro percorso. Mercato? Il nostro budget è quello che è, sicuramente abbiamo perso gente come Lazzari che è andato alla Lazio, Fares per infortunio e Bonifazi che era del Torino, per noi erano giocatori importanti e abbiamo provato a rimpiazzarli lanciando qualche giovane o giocatore meno conosciuto. Strefezza sta facendo bene, è maturato e abbiamo deciso di tenerlo con noi. Sta crescendo ma deve rimanere con i piedi per terra. Detto questo, noi siamo convinti di poterci tirare fuori da questa situazione" è la chiosa di Semplici.

