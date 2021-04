Spezia, Italiano: "La Lazio ha vinto per un episodio"

ROMA - "In questo momento sono molto dispiaciuto, perché a questo punto del campionato un punto contro la Lazio sarebbe stato per noi importantissimo; purtroppo torniamo a casa senza punti a causa di un episodio e quindi non posso che essere amareggiato per il risultato finale". Lo ha dichiarato il tecnico dello Spezia , Vincenzo Italiano , ai canali ufficiali dei liguri dopo la gara con la Lazio : "Devo comunque dire che la squadra ha fatto quello che doveva fare, siamo venuti qua e abbiamo giocato, oltretutto bene, concedendo qualcosa, ma anche creando diverse occasioni da gol: sono convinto che il punto per noi fosse meritatissimo".

Il rigore e gli episodi

"Sul rigore che ci viene assegnato contro, penso che avremmo potuto gestire meglio la situazione, mi riferisco all'azione che precede il calcio d'angolo da cui nasce il fallo di mano. La responsbilità quindi è sicuramente nostra, sulla scelta dell'arbitro dico che va bene così, mi arrabbierò in futuro se episodi del genere non verranno sanzionati a nostro favore. A fine primo tempo ho radunato la squadra e ho detto che questo era il quarto zero a zero consecutivo furi casa dopo i primi 45 minuti. Ho ammonito i ragazzi invitandoli a rimanere calmi e a mantenere alta l'attenzione. Nonostante questo, siamo comunque partiti un po' molli, abbiamo sbandato leggermente, ma poi ci siamo rimessi in carreggiata, siglando anche un bellissimo gol e andando ad un passo dallo strappare il pari. Al termine del campionato mancano nove partite e in ognuna di esse saranno in palio punti pesantissimi, quindi dobbiamo restare concentrati e affrontare le prossime gare con lo stesso piglio messo in campo oggi: solo con le prestazioni riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo finale".