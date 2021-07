Lo Spezia è pronto a partire: da giovedì 8 raduno e test

LA SPEZIA - Pronto a partire lo Spezia in vista della prossima stagione e del via agli allenamenti del 12 luglio a Prato dello Stelvio, dove i liguri resteranno in ritiro fino al 25 per poi riprendere dal 28 (fino al 7 agosto) a Roncone in Trentino. Domani e venerdì il gruppo bianconero si dividerà tra il centro sportivo "Ferdeghini" e il centro FK di Aulla per gli esami medici e le valutazioni nutrizionali, oltre alle classiche visite per l'idoneità sportiva. Lo Spezia ha reso nota la lista dei convocati per i test (e anche per il vaccino anti-covid): Ayoub Afi, Simone Bastoni, Nicolo' Bertola, Alessandro Bordin, Elio Capradossi, Lorenzo Colombini, Martin Erlic, Salvador Ferrer, Matteo Figoli, Leonardo Gabelli, Emmanuel Gyasi, Petko Hristov, Ardian Ismajli, Titas Krapikas, Leo Sena, Giulio Maggiore, Mbala Nzola, Ivan Provedel, Juan Manuel Ramos, Jacopo Sala, Daniele Verde, Luca Vignali, Jeroen Zoet.