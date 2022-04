LA SPEZIA - Nuova seduta mattutina per lo Spezia che prosegue la propria marcia di avvicinamento alla sfida con il Torino, in programma sabato 23 aprile alle 15. Mobilità e circuiti di tecnica e rapidità, seguiti da lavoro tattico, sviluppi offensivi e partitella finale. Fisioterapia per Colley. Per domani è in programma una nuova seduta mattutina.