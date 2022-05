Spezia, Thiago Motta: "Il raddoppio dell'Atalanta ci ha tagliato le gambe"

LA SPEZIA - Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha commentato ai microfoni di Dazn, la sconfitta casalinga contro l'Atalanta. Le sue parole: "I tifosi oggi sono stati straordinari perchè ci sostengono sempre. Partita? Abbiamo tenuto bene per buona parte della gara, poi dopo il secondo gol chiaramente è diventato più difficile. Nel calcio conta sia l’aspetto fisico che mentale: dobbiamo mantenere lo stesso livello per tutti i 90', solo così possiamo competere con squadre come l’Atalanta. Oggi ho visto una squadra che attacca anche dopo essere passata in vantaggio. Ora siamo una cosa sola: quando uno ha un problema, tutti cercano una soluzione. Lottiamo per un obiettivo comune".