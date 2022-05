Udinese, Cioffi: "Le basi ci sono, bisogna costruirci sopra"

UDINE- Dopo la gara contro lo Spezia, il tecnico dell'Udinese Gabriele Cioffi ha parlato così ai microfoni di Dazn: "Oggi ho visto tanta buona mentalità, volevamo regalare ai tifosi una vittoria per una bella festa. C'è mancato qualcosa per poterla vincere. Abbiamo avuto delle occasioni, questa non era la nostra partita. Oggi non siamo stati noi per tanti motivi, la analizzeremo coi ragazzi. Guidolin? Lui ha scritto la storia del club, io ho iniziato ora e preferisco evitare confronti. Non ci meritavamo di perdere perché in settimana ci siamo allenati bene, ora testa alla Salernitana. Le basi ci sono, ci costruiremo sopra".