Spezia al top nel test contro lo Jablonec. Provedel in campo

SANTA CRISTINA - Sorride lo Spezia di Luca Gotti, che a piccoli passi continua il suo percorso di preparazione in vista della nuova stagione. Nella quarta amichevole disputata nel tardo pomeriggio odierno, i liguri si sono imposti per 3-0 sui cechi dello Jablonec. Reti decisive nella ripresa, firmate da Verde, Nzola e Antiste, dopo un primo tempo avaro di emozioni da entrambe le parti. Intanto Provedel, in attesa di capire il suo futuro, è restato in campo per tutto il test.