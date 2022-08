Spezia, Gotti: "Nzola si è penalizzato più del dovuto, ragazzo di cuore"

LA SPEZIA - Grande gioia al Picco per la prima dello Spezia. Contro l'Empoli decide il gol di M'bala Nzola. Nel post-match il tecnico dei liguri, Luca Gotti, è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Mi aspettavo che la mia squadra fosse più avanti. Nel secondo tempo si sono evidenziate difficoltà a livello fisico. Ci sono ancora diversi giocatori che non hanno il necessario minutaggio nelle gambe. I cambi ruolo? Secondo il mio punto di vista di ci sono giocatori che possono esprimersi ai loro livelli in posizioni anche diverse da quelle che ricoprono abitualmente. Stiamo valutando se questa possa essere una strada percorribile. Il mio percorso è appena iniziato, sono disposto anche a rivedere alcune mie decisioni".