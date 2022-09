Spezia, Gotti: "Regalati due gol al Bologna, Verde assenza di peso"

LA SPEZIA - Finisce 2-2 il match tra Spezia e Bologna al Picco. Il tecnico degli aquilotti, Luca Gotti, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida. Queste le sue parole: "Abbiamo regalato due gol al Bologna. Sono un pò amareggiato perchè ad un certo punto avevamo la partia in mano. Nella seconda parte del secondo tempo siamo arrivati cortissimi come fiato e gambe. Verde? Daniele è stato molto importante nello scorso campionato ma quest'anno non l'abbiamo mai avuto. Verde ha caratteristiche uniche e ha un peso specifico importante, ma adesso non c'è...Nzola e Gyasi? Hanno fatto un grande lavoro difensivo nel primo tempo, poi alla lunga hanno pagato". Su Kiwior: "Il ragazzo ha un coraggio da leone, accetta di tenere la linea alta e questo favorisce l'aggressività a centrocampo. Il problema è che deve anche organizzare bene la gestione della profondità". Per concludere, Gotti ha detto la sua sul mercato dello Spezia: "Soddisfatto? Oggi no perchè siamo in grande difficoltà. Al di là del mercato, sono tanti i giocatori che ci mancano: cinque in infermeria, uno nel pre-partita ha avuto la febbre. Oggi eravamo cortissimi ma sono sicuro che la situazione cambierà e migliorerà non appena torneranno i ragazzi dall'infermeria".