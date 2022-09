Spezia, è ufficiale l'addio con il direttore tecnico Pecini: contratto rescisso

LA SPEZIA - Riccardo Pecini non è più il direttore tecnico dello Spezia Calcio. La separazione consensuale è stata annunciata questa mattina dal club, con una nota ufficiale sul proprio sito che parla di "revisione della direzione sportiva del club". Il dirigente era arrivato nell'estate del 2021, firmando un triennale, chiamato dalla famiglia americana Platek proprietaria della società ligure, dalla Sampdoria. Alla base della decisione, a quanto trapela, differenti vedute sulla conduzione del calciomercato estivo e rapporti che si erano andati inasprendo. Un collaboratore dello stesso Pecini, l'ex calciatore Mattia Biso, aveva negli scorsi giorni criticato la società durante un evento pubblico per non aver accordato "un ulteriore sacrificio" finanziario.