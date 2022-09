Lewandowski pazzo di Kiwior. Spunta il divertente retroscena

ROMA - Jacub Kiwior ha attirato l'attenzione dell'attaccante del Barcellona, Robert Lewandowski. L'ex bomber del Bayern Monaco è rimasto letteralmente folgorato dal talento del difensore dello Spezia. Durante un documentario trasmesso dalla tv polacca, Lewandowski ha raccontato di essere rimasto particolarmente sorpreso dal modo di giocare di Kiwior, ritenuto uno dei giovani talenti della nazionale polacca. Osservandolo durante il pre-partita contro l'Olanda, Lewandowski si è chiesto chi fosse quel calciatore. Le qualità di gioco e la personalità con la quale Kiwior ha giocato contro l'Olanda in occasione della gara disputata lo scorso 11 giugno (prima convocazione in nazionale per il difensore dello Spezia), hanno fatto raddrizzare le antenne al campione polacco: "Ho avuto modo di vedere i suoi movimenti, il suo tocco di palla e ho detto: ‘Accidenti’. Quindi l’ho visto in partita e: wow! Si tratta di un mega talento!”, ha rivelato Lewandowski.