Spezia, esami approfonditi per Dragowski: il bollettino medico

LA SPEZIA - L'infortunio shock alla caviglia durante l'ultima gara di Serie A contro l'Hellas Verona al Bentegodi ha costretto il portiere dello Spezia, Bart?omiej Dr?gowski, a dover dare forfait per il Mondiale in Qatar con la sua Polonia. Come riportato dal club spezzino sul proprio sito ufficiale, "gli esami diagnostici approfonditi ai quali è stato sottoposto il portiere Bart?omiej Dr?gowski, uscito anzitempo dalla sfida contro il Verona, hanno evidenziato una lesione di alto grado del legamento peroneo astragalico e del legamento peroneo calcaneare, oltre a una parziale lesione del legamento deltoideo. Il calciatore dovrà osservare un breve periodo di riposo, per poi intraprendere il percorso di recupero del caso".