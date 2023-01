Spezia, lesione per Nzola: salta la gara con la Roma

LA SPEZIA - Lo Spezia, tramite una nota ufficiale, ha comunicato che "che gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore Mbala Nzola hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo della gamba destra". Il calciatore, a quanto si apprende dal comunicato del club ligure, "ha già intrapreso il percorso riabilitativo del caso". Con una o due settimane di tempi di recupero, l'attaccante angolano non sarà sicuramente della partita per Spezia-Roma, in programma domani alle ore 18.