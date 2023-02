Gotti parla di Shomurodov e fa i complimenti alla Roma: il motivo

Lo Spezia arriva alla sfida con il Napoli in piena emergenza, ma con uno Shomurodov in più: "Non gioca da un po' di tempo, ma si è presentato in buone condizioni. Ha lavorato bene con la Roma e si è presentato benissimo, molto sorridente e disponibile . A volte capita che arrivi qualcuno da una grande squadra e non sia contento. Lui, invece, ci sta dando tanto".

Gotti non ha voluto rinunciare a essere presente in occasione del match in programma domani, 5 febbraio, alle 12:30 allo stadio "Picco". Come capita, spesso, ai calciatori ha stretto i denti per esserci: "Mi sono operato lo scorso lunedì mattina. Ho forzato un po' tanto i tempi di recupero in queste giornate. Volevo essere in campo con la squadra, voglio andare in ritiro e preparare la partita con lo staff e la squadra. Non è scontato che riesca ad andare in panchina, il nostro stadio ha una logistica che non ci aiuta, purtroppo, quindi potrei avere qualche difficoltà. Ho, però, visto tutti gli allenamenti della squadra, ci siamo collegati da remoto".