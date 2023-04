Semplici: "Lazio? Segue linee guida di Sarri. Difficile trovarle punti deboli"

LA SPEZIA - Vigilia di Spezia-Lazio, una sfida importantissima per entrambe le squadre, vogliose di raggiungere i propri obiettivi e quindi in cerca di punti pesanti. In casa ligure, il tecnico Leonardo Semplici ha detto la sua sui biancocelesti:

"Difficile trovarle punti deboli, è una squadra di grande valore che ora ha come obiettivo solo il campionato e lo sta dimostrando con grandi prestazioni. Sarri è sicuramente riuscito a trasmettere alla squadra le proprie linee guida e noi dovremo cercare di non subire la gara, saper soffrire nei momenti opportuni e tenere molto la palla, interpretando una gara propositiva. Immobile? Contro di me e anche contro lo Spezia ha sempre segnato molto, ma in generale tutta la Lazio ha grande qualità e quindi sappiamo che sarà difficile e servirà massima concentrazione".