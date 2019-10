Torino, Aina tornerà in anticipo dalla nazionale

TORINO - Il Torino torna in campo al Filadelfia con una sessione pomeridiana. Walter Mazzarri ha diretto un allenamento incentrato dapprima sulla parte atletica e poi sulla tecnica a cui hanno partecipato tutti gli elementi a disposizione, ad eccezione naturalmente dei granata convocati nelle rispettive selezioni nazionali.

Il Napoli impatta col Torino, che paura per Hysaj!

Ola Aina - come già annunciato dalla federazione nigeriana - non disputerà l’amichevole contro il Brasile in programma domenica a causa di un’indisponibilità dopo un incidente domestico: il terzino tornerà pertanto a Torino in anticipo nei prossimi giorni. Per domani è prevista una sessione pomeridiana al Filadelfia.