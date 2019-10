Torino, per Berenguer solo terapie

TORINO - E' ripresa la preparazione del Torino dopo l'amaro ko in casa dell'Udinese. Dopo i due giorni di riposo concessi da Mazzarri, i granata sono tornati a lavorare al Filadelfia con una seduta di allenamento pomeridiana incentrata su esercizi atletici per i giocatori reduci dalla gara con i friulani, mentre gli altri giocatori a disposizione hanno svolto esercitazioni tecniche. Assente Berenguer: per lo spagnolo solo terapie dopo la distorsione alla caviglia rimediata nell'ultimo allenamento prima della partenza per Udine. Domani, mercoledì, in agenda una doppia sessione di lavoro.

